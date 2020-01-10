10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Malatya’ya üç yıldız

Malatya’ya üç yıldız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

 Malatya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve önemli oyuncular. da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

Malatya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve önemli oyuncular. da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

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