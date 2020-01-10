Malatya’ya üç yıldız

Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve Alper Potuk önemli oyuncular. Oğuzhan Özyakup da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve Alper Potuk önemli oyuncular. Oğuzhan Özyakup da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.