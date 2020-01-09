09 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

ekiplerinden , restoran zinciri Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. 13 Ocak Pazartesi günü resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz ile hızlı servis restoran zinciri devi Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

TAB Gıda, bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin lider burger restoran zinciri ® markasıyla kulübümüze sponsor olacak.

13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek törende, Kulübümüz ile TAB Gıda arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılarak resmi imzalar atılacaktır.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız."

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