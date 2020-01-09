Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, restoran zinciri TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. 13 Ocak Pazartesi günü resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz ile hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

TAB Gıda, bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King® markasıyla kulübümüze sponsor olacak.

13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek törende, Kulübümüz ile TAB Gıda arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılarak resmi imzalar atılacaktır.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız."