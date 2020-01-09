09 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

Falette ilk antrenmanına çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2020

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek’te kampta bulunan , günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Dün akşam imzaların atılmasının ardından gece geç saatlerde kampa katılan yeni , sabah saatlerinde de sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falatte antrenmanda sahada çalıştı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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