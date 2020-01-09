09 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Damien Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası

F.Bahçe'de bir dönem sona eriyor! Comolli...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2020

, Sportif Direktör  ile yolları ayırma kararı aldı. Bugün kulüp başkanı  ile kulüp tesislerinde, başkanın odasında görüşme gerçekleştirecek olan Comolli'nin, yapılacak görüşmenin ardından görevine son verilme olasılığı hayli yüksek.

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