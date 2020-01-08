08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İngilizler’den Blackett iddiası

İngilizler’den Blackett iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2020

bek için gündemine birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü.

bek için gündemine birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere'den geldi. Kanarya'nın Championship takımlarından Reading'te oynayan 25 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü ileri sürüldü. Sol bekin dışında savunmanın göbeğinde de oynayan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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