Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı

Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu Kolarov'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.

Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu Kolarov'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.