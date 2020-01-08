08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı

Fenerbahçe'de Kolarov işi yattı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.

Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.

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