Fenerbahçe'nin ilgilendiği Simon Falette İstanbul'da!

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'nin Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 19 Şubat 1992 doğumlu, Gineli futbolcudur. Simon Augustin Falette Eintracht Frankfurt'un defans hattında görev yapıyor.

Falette Fransa'da doğdu. Fransız Guyanası ve Gine kökenlidir.