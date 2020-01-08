08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Simon Falette İstanbul'da!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020

ekiplerinden 'nin listesinde olan 'un 27 yaşındaki stoperi , 'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper 'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'nin Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

SIMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 doğumlu, Gineli futbolcudur. Simon Augustin Falette 'un defans hattında görev yapıyor.

Falette Fransa'da doğdu. Fransız Guyanası ve Gine kökenlidir.

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