07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Adil Rami isyan etti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'

F.Bahçeli yıldız isyan etti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

'de ara  dönemi çalışmaları son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin  stoperi  yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Fransız basınından  Sport'un haberine göre, Adil Rami, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği için takımdan ayrılma isteğini Fenerbahçe yönetimine iletti.

ile yollarını ayırmaya hazırlanan , takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.

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basınından 'nin son dakika olarak servis ettiği habere göre; Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı ve Simon Falette'nin transferi için de Frankfurt ile anlaşmaya vardı. kiralık olarak gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu elinde olacak.
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2017'de 'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi.

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