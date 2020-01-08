08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Belek’te keyifler yerinde

Belek’te keyifler yerinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Devre arası hazırlıklarını 'te sürdüren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarılacivertlilerin dünkü idmanında yüzler gülüyordu. Kanarya'nın antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu.

Devre arası hazırlıklarını 'te sürdüren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarılacivertlilerin dünkü idmanında yüzler gülüyordu. Kanarya'nın antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu.

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