08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Transfer bombası patladı! Kolarov olmadı o geliyor

Transfer bombası patladı! Kolarov olmadı o geliyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ederken, gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak için düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer gözdesi 'un Roma'yla sözleşme uzatmasından sonra farklı arayışlara girmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu ve futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yıldız isyan etti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' F.Bahçeli yıldız isyan etti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları.... Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Ozan'dan transfer açıklaması! Ozan'dan transfer açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör