08 Ocak 2020, Çarşamba
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Transfer bombası patladı! Kolarov olmadı o geliyor
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ederken, gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak için düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer gözdesi Kolarov'un Roma'yla sözleşme uzatmasından sonra farklı arayışlara girmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu ve futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
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