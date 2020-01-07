07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Isla için Boca pusuda

İsla için Boca pusuda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Tatilde Şili'de eşi Gala Caldirola ile dini nikah kıyan Maurico Isla için iddiası geldi. Arjantin basını, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sağ beke Boca'nın 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.

Boca'nın Isla'yı ocak ayında kadrosuna katmak için de şartları zorlayacağı bildirildi. 2017 yazında Cagliari'den Fener'e transfer olan Isla, sarı-lacivertli ekipte 79 maça çıkarken, 13 tane asist gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Şili 'nda 108 kez yer aldı (4 golü var).

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