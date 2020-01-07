Isla için Boca pusuda

Tatilde Şili'de eşi Gala Caldirola ile dini nikah kıyan Maurico Isla için Boca Juniors iddiası geldi. Arjantin basını, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sağ beke Boca'nın 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.

Boca'nın Isla'yı ocak ayında kadrosuna katmak için de şartları zorlayacağı bildirildi. 2017 yazında Cagliari'den Fener'e transfer olan Isla, sarı-lacivertli ekipte 79 maça çıkarken, 13 tane asist gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 108 kez yer aldı (4 golü var).