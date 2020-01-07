Fenerbahçe'ye Masuaku iddiası

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe'nin West Ham'dan Arthur Masuaku ile ilgilendiği belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Kongo asıllı oyuncu için İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor.

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe'nin West Ham'dan Arthur Masuaku ile ilgilendiği belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Kongo asıllı oyuncu için İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor. 26 yaşındaki Masuaku, Premier Lig'de bu sezon 9 maça çıkarken, 1 asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu, 2016'da 7.2 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham'a gelmişti.