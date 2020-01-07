07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Masuaku iddiası

Masuaku iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe'nin West Ham'dan Arthur Masuaku ile ilgilendiği belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Kongo asıllı oyuncu için İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor.

Sol beke oyuncu arayan Fenerbahçe'nin West Ham'dan Arthur Masuaku ile ilgilendiği belirtildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Kongo asıllı oyuncu için İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor. 26 yaşındaki Masuaku, 'de bu sezon 9 maça çıkarken, 1 asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu, 2016'da 7.2 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham'a gelmişti.

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