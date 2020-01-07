07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sıkı çalışıyor

Ekici sıkı çalışıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Sezon başında kadroya yazılmayan Mehmet Ekici'nin Antalya kampına götürülmesi sürpriz olarak algılanmıştı. Tecrübeli orta saha dünkü idmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Sezon başında kadroya yazılmayan Mehmet Ekici'nin Antalya kampına götürülmesi sürpriz olarak algılanmıştı. Tecrübeli orta saha dünkü idmanlarda takımla birlikte çalıştı. Teknik patron Yanal'ın yaşanabilecek sakatlıklar nedeniyle Ekici'yi formda tutmak için kadroya aldığı ligin ikinci devresinde kendisinden yararlanmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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