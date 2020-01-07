07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Jordan’ı önerdiler

Jordan’ı önerdiler
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

'nun menajeri Roger Wittmann stopere forması giyen Jordan Torunarigha'yı önerdi. Nijerya asıllı oyuncu 22 yaşında. Alman pasaportu taşıyan Jordan, Hertha'da bu sezon 6 maçta şans bulabilirken, kupada 1 gol kaydetti.

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann stopere forması giyen Jordan Torunarigha'yı önerdi. Nijerya asıllı oyuncu 22 yaşında. Alman pasaportu taşıyan Jordan, Hertha'da bu sezon 6 maçta şans bulabilirken, kupada 1 gol kaydetti. U21 'nda 4 kez forma giyen Torunarigha için son kararı teknik heyet verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat
F.Bahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular
Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör