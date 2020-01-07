07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ali Koç da ifade verecek

Ali Koç da ifade verecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Şike Kumpası Davası'nda 14. celse başladı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen davanın dünkü duruşmasına başkan yardımcısı Erol Bilecik ile yöneticiler Fethi Pekin ile Simla Türker Bayazıt da katıldı.

Şike Kumpası Davası'nda 14. celse başladı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen davanın dünkü duruşmasına başkan yardımcısı Erol Bilecik ile yöneticiler Fethi Pekin ile Simla Türker Bayazıt da katıldı. Hukuk işlerinden sorumlu Pekin, "Önümüzdeki hafta Sayın Başkanımız da heyetin huzurunda beyanlarını ifade edecek. Fenerbahçe'nin bu yolda uğradığı haksızlıkları dile getirecek. Sayın Başkanın konuşmasının son derece önemli olacağına inanıyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3'lü harekat
F.Bahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'de şok ayrılık! Yeni takımını duyurdular
Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör