Fenerbahçe'ye Rodriguez’den kötü haber

Milan, Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için Napoli, Watford ve PSV de devrede.

Milan, Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için Napoli, Watford ve PSV de devrede.