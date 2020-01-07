07 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Rodriguez’den kötü haber

Rodriguez’den kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Milan, Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için Napoli, Watford ve de devrede.

Milan, Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için Napoli, Watford ve de devrede.

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