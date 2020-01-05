05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriç’e izin yok!

Vedat Muriç’e izin yok!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Performansı ile Avrupa'da birçok takımı peşine takan Vedat Muriç için Tottenham'dan sonra Frankfurt'un da kapıyı çaldığı belirtiliyor. Ancak yönetimin, İngiliz devine olduğu gibi Alman ekibine de olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Performansı ile Avrupa'da birçok takımı peşine takan Vedat Muriç için Tottenham'dan sonra Frankfurt'un da kapıyı çaldığı belirtiliyor. Ancak yönetimin, İngiliz devine olduğu gibi Alman ekibine de olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Başkan 'un şampiyonluk hedefi nedeniyle Muriç'in satılmasına karşı olduğu öğrenildi. Teknik heyet de Süper Lig'de ilk yarıyı 10 golle tamamlayan Vedat'ın satılması bir yana skora katkı sağlayacak alternatif bir forvet alınmasını istiyor.
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