05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Koutris Napoli’ye

Koutris Napoli’ye
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

IL Mattino, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leanorda Koutris'in Napoli'ye yakın olduğunu yazdı. Gök Mavili takımın, Faouzi Ghoulam'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.

IL Mattino, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leanorda Koutris'in Napoli'ye yakın olduğunu yazdı. Gök Mavili takımın, Faouzi Ghoulam'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.
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