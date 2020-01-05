Koutris Napoli’ye

IL Mattino, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leanorda Koutris'in Napoli'ye yakın olduğunu yazdı. Gök Mavili takımın, Faouzi Ghoulam'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.

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ILMattino, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leanorda Koutris'in Napoli'ye yakın olduğunu yazdı. Gök Mavili takımın, Faouzi Ghoulam'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.