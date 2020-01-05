05 Ocak 2020, Pazar
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Alpaslan onay bekliyor
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Sarı-lacivertliler, Göztepe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. 26 yaşındaki ön libero, transferi konusunda anlayış istedi.
Fenerbahçe, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün transferini bitirmek üzere... SARI-lacivertli ekibin, İzmir kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği bildirildi. 26 yaşındaki oyuncunun da yönetimle görüşerek, "Böyle bir fırsat her zaman gelmez. İzin verin gideyim" dediği gelen haberler arasında... Bu sezon stoper bölgesinde oynatılan ve ligde 3 gol kaydeden Alpaslan'ın gerçek mevkisi ön libero. Belçika doğumlu Öztürk, hedefinin çıkışını sürdürerek A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmek olduğunu söyledi.
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