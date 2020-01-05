05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici Malatya yolcusu

Mehmet Ekici Malatya yolcusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin 'ya yakın olduğu öğrenildi.

Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan ve ilk yarıda forma giymeyen tecrübeli oyuncuyla vedalaşıldı. Kulüpten bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin 'ya yakın olduğu öğrenildi.
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