05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İdmanda yeniden sakatlandı!

İdmanda yeniden sakatlandı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Adı Fenerbahçe ile anılan sol bek Faouzi Ghoulam yeniden sakatlandı. Corriere dello Sport, Cezayirli oyuncunun Napoli'de antrenman sırasında eski sakatlığının nüksettiğini duyurdu.

Adı Fenerbahçe ile anılan sol bek Faouzi Ghoulam yeniden sakatlandı. Corriere dello Sport, Cezayirli oyuncunun Napoli'de antrenman sırasında eski sakatlığının nüksettiğini duyurdu. Casanapoli.net, Napoli'de yeni teknik direktör Gennaro Gattuso'nun gözden çıkardığı 28 yaşındaki Ghoulam'a Fenerbahçe'nin ilgisinin devam ettiğini yazdı.
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