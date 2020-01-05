05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Alper transferin gözdesi oldu

Alper transferin gözdesi oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim , Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumunda. 'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, Alanyaspor ve de talip oldu.

F.Bahçe'de gözden düşen bir başka isim , Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumunda. 'un yakın takibinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Malatyaspor, Alanyaspor ve de talip oldu. Sezon başında maaşında indirime giden Alper'in transferi için her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi.
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