05 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kamp başlıyor

Kamp başlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları bugün start alıyor. Belek'e gidecek olan sarılacivertliler 13 Ocak'a kadar kamp yapacak.

Fenerbahçe'de 6 günlük devre arası tatili sona erdi. Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan ve ardından izine çıkan oyuncular bugün tesislerde tekrar toplanacak.

Beklemeden Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek olan Kanarya, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan daha önce 10 Ocak'ta biteceği açıklanan kampın 3 gün uzatıldığı belirtildi. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İM ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan direkt Kayseri'ye geçecek. Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta G.Antep FK ile yapacak.

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