02 Ocak 2020, Perşembe
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Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı
Giriş Tarihi: 02.01.2020
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratan Hollandalı eski dünya yıldızı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi.
Sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı yıldız, "M. United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmiştim. Karar vermek zorundaydım ve yoluma gitmeye karar verdim" dedi.
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