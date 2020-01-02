02 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı

RvP'den Fenerbahçe itirafı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2020

2015-2018 yılları arasında forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratan Hollandalı eski dünya yıldızı , Fenerbahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı yıldız, "M. United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Belki 'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmiştim. Karar vermek zorundaydım ve yoluma gitmeye karar verdim" dedi.

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