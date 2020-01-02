Potada dev maç

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, bugün zorlu bir deplasmana çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin güçlü takımlarından Olympiakos'a konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Geride kalan 16 haftada yalnızca 5 galibiyet alan Obradovic'in öğrencileri, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yunan ekibi ise temsilcimiz Fenerbahçe'den 1 maç fazla galibiyet alırken, iki takım 26. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko, bu maçların 11'inde rakibine üstünlük sağladı, Olympiakos ise 14 galibiyet almayı başardı. Bu arada Avrupa kupalarında 526. sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu maçların 300'ünü kazanırken 225 yenilgi aldı.