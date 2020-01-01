01 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu’na vize çıkmadı!

Ferdi Kadıoğlu’na vize çıkmadı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.01.2020

İngiltere, Hollanda ve Süper Lig'den bir çok talibi olan 'nin genç oyuncusu 'na teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimden izin çıkmadı.

Takvim'in haberine göre; İngiltere'den Derby Country ile beraber Hollanda ve Süper Lig'den talipleri olan 'na ne yönetimden ne de teknik direktör Ersun Yanal'dan vize çıktı! Yanal'ın Ferdi için "Performansından memnunum. Ligin ikinci yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği iletildi.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 maçta 412 dakika süre alan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.

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