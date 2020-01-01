Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu’na vize çıkmadı!

İngiltere, Hollanda ve Süper Lig'den bir çok talibi olan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimden izin çıkmadı.

Takvim'in haberine göre; İngiltere'den Derby Country ile beraber Hollanda ve Süper Lig'den talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na ne yönetimden ne de teknik direktör Ersun Yanal'dan vize çıktı! Yanal'ın Ferdi için "Performansından memnunum. Ligin ikinci yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği iletildi.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 maçta 412 dakika süre alan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.