01 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu’na vize çıkmadı!
Giriş Tarihi: 01.01.2020
İngiltere, Hollanda ve Süper Lig'den bir çok talibi olan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimden izin çıkmadı.
Takvim'in haberine göre; İngiltere'den Derby Country ile beraber Hollanda ve Süper Lig'den talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na ne yönetimden ne de teknik direktör Ersun Yanal'dan vize çıktı! Yanal'ın Ferdi için "Performansından memnunum. Ligin ikinci yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği iletildi.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 maçta 412 dakika süre alan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...