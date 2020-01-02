02 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe’de Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Fenerbahçe Kulübü, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Boğuşlu’nun yerine Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı. Knoop'a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.
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