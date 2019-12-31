31 Aralık 2019, Salı
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Ozan ‘Tufan’ı!
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda en çok dikkat çeken isimlerin başında Ozan Tufan geldi. Kiralık gittiği Alanyaspor'dan geri dönen oyuncu, çıktığı 17 maçta futboluyla başarıda önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda en çok dikkat çeken isimlerin başında Ozan Tufan geldi. Kiralık gittiği Alanyaspor'dan geri dönen oyuncu, çıktığı 17 maçta futboluyla başarıda önemli rol oynadı. Orta saha, sağ bek ve kanatta görev alan ve adeta 'joker'lik yapan Tufan, 2 gol kaydedip, 3 gole de asist katkısı sağladı. Teknik heyet ve taraftarın alkışını alan oyuncu, bu çıkışıyla sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
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