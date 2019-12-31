İlk hedef Marcelo

Savunmaya takviye yapacak olan F.Bahçe’nin, Lyon’dan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki stoper ile temasa geçtiği iddia edildi.

Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin ilk olarak Marcelo ile temasa geçtiği iddia edildi. 3. sezonuna girdiği Lyon'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Beşiktaş'ta da 1.5 sezon oynayan ve futboluyla öne çıkan isimlerden olan 32 yaşındaki futbolcunun tekrar İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 46 maça çıkan Marcelo, bu karşılaşmalarda 5 kez de gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılarla üst üste iki kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

Marcelo, bu sezon Lyon formasıyla 15 resmi karşılaşmaya çıktı.