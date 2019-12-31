31 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kalkış başarılı

Kalkış başarılı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de geçen yılın ilk yarısına göre puanını en çok (15) artıran takım oldu. Hedef; arada yapılacak takviyelerle 5 yıllık özlemi bitirmek.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk devresi geride kalırken Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz seneye göre ilk yarıda 15 puan daha fazla topladı ve en çok puan artışı yaşayan takım oldu. Kabusu aratmayan geçen sezonun ilk yarısı 16 puanla 17'inci sırada, küme düşme hattında tamamlanmıştı. Kanarya ilk yarıda rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. 34 golün 24'ünü Kadıköy'de filelere gönderen sarı-lacivertliler, iç sahada en fazla gol atan takım unvanını aldı.

KUPASIZ 5'İNCİ SENE

Fenerbahçe'nin bir başka başarısı ise uzaktan atılan goller oldu. Yanal'ın öğrencileri bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım (9) oldu. Ozan ve Gustavo uzak menzilli 2'şer gol kaydederken, Deniz, Jailson, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu ve Vedat Muriqi de birer kez 'sniper'lık yaptı. Öte yandan Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini yaşadı. Sarı-lacivertli takım 2019'da 47 resmi maç oynadı. Kupasız geçen yıl sayısı ise 5'e yükseldi. 2014'ten bu yana 5. yıl kupasız geride kaldı.

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