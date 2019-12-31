31 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

2010’lu yıllarda derbilere sarı-lacivert imza

2010’lu yıllarda derbilere sarı-lacivert imza
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Kanarya, 2010'lu yıllara ' fatihi' olarak mührünü bastı. 1 Ocak 2010'dan bu yana ligde oynanan derbilerde en çok puan kazanan takım (110 puan) oldu.

Kanarya, 2010'lu yıllara ' fatihi' olarak mührünü bastı. 1 Ocak 2010'dan bu yana ligde oynanan derbilerde en çok puan kazanan takım (110 puan) oldu. Sarı-lacivertliler, son 10 yılda 66 derbinin 27'sini kazanırken, 29'unda berabere kaldı, 10 kez yenildi. G.Saray 22 galibiyet, 19 beraberlik, 25 mağlubiyetle 85 puan alırken, Besiktaş 80 puan (20G, 20B, 26M), Trabzon 76 puan (18G, 22B, 26M) topladı.

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