30 Aralık 2019, Pazartesi
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Zanka bildiğiniz gibi
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı
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