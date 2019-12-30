30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zanka bildiğiniz gibi

Zanka bildiğiniz gibi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka yine hata yaptı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası nedeniyle üç haftalık aradan sonra ilk onbirde şans bulan tecrübeli oyuncu, Rizespor'un golünde marke ettiği Abarhoun'u kaçırdı. Abarhoun'un peşinden koşan ancak yakalayamayan Zanka'ya Yanal 65'te kenara aldı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Şampiyon olacağımıza eminim "Şampiyon olacağımıza eminim"
Ersun Yanal: Bugün skor kazandı Ersun Yanal: Bugün skor kazandı
Fenerbahçe'den Fatih Terim'e yanıt! Fenerbahçe'den Fatih Terim'e yanıt!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör