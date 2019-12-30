30 Aralık 2019, Pazartesi
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Gustavo’ya kart şoku
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Başka bir tartışmalı pozisyon ise 19. dakikada yaşandı. Gustavo, Oğulcan'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı, kırmızı bekledi. Ancak Meler, sarı kart bile çıkarmadı. Bundan iki dakika sonra ise Oğulcan, Jailson'a çift dalınca bu kez sarı kart gördü. Gustavo da önceki pozisyonu hatırlatınca kart gören isim oldu.
Başka bir tartışmalı pozisyon ise 19. dakikada yaşandı. Gustavo, Oğulcan'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı, kırmızı bekledi. Ancak Meler, sarı kart bile çıkarmadı. Bundan iki dakika sonra ise Oğulcan, Jailson'a çift dalınca bu kez sarı kart gördü. Gustavo da önceki pozisyonu hatırlatınca kart gören isim oldu.
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