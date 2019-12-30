Vedat Muriç penaltı bekledi
33’te Abarhoun’la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Meler ‘Devam’ kararı verdi.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe maçına Vedat Muriç'in ceza sahasında yerde kalması damga vurdu. 33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Vedat Muriqi, Abarhoun ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Halil Umut Meler 'Devam' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar da hareketin 'penaltı' olduğu konusunda birleşti. Yazarımız Erman Toroğlu, A Spor'da Halil Umut Meler'in doğru karar verdiği yönünde yorum yaptı.
ÖNCE SIÇRADI
Pozisyonu analiz eden Toroğlu, "Vedat önce çıkmıyor. Rizesporlu futbolcu önce havaya çıkıyor ve yukarıda kalıyor. Aynı anda havaya çıksalar o zaman Rizesporlu futbolcu omuza basarak yükselir diyeceğim ama Rizesporlu futbolcu önce sıçrıyor. Hakemin kararı doğru" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı