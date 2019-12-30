Vedat Muriç penaltı bekledi

33’te Abarhoun’la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Meler ‘Devam’ kararı verdi.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe maçına Vedat Muriç'in ceza sahasında yerde kalması damga vurdu. 33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Vedat Muriqi, Abarhoun ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Halil Umut Meler 'Devam' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar da hareketin 'penaltı' olduğu konusunda birleşti. Yazarımız Erman Toroğlu, A Spor'da Halil Umut Meler'in doğru karar verdiği yönünde yorum yaptı.

ÖNCE SIÇRADI

Pozisyonu analiz eden Toroğlu, "Vedat önce çıkmıyor. Rizesporlu futbolcu önce havaya çıkıyor ve yukarıda kalıyor. Aynı anda havaya çıksalar o zaman Rizesporlu futbolcu omuza basarak yükselir diyeceğim ama Rizesporlu futbolcu önce sıçrıyor. Hakemin kararı doğru" dedi.