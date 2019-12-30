30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya’da 5 eksik

Kanarya’da 5 eksik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 5 eksikle çıktı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık ligin son haftasında Rize deplasmanında forma giyemedi.

Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 5 eksikle çıktı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık ligin son haftasında Rize deplasmanında forma giyemedi.
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