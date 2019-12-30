30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Deplasman golcüsü Deniz Türüç

Deplasman golcüsü Deniz Türüç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Kanarya'nın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, sarı-lacivertli formaya ısınıyor. Derbide gösterdiği performansla formayı bırakmayan 26 yaşındaki oyuncu, Rize karşısında da etkiliydi. Serbest vuruştan nefis golüyle takımını öne geçiren Deniz, bu sezon ligdeki 2. golünü de deplasmanda attı. İki hafta önce Sivas'ta takımının tek golünü kaydeden başarılı oyuncu, dün etkili oyunuyla dikkat çekti.

Kanarya'nın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, sarı-lacivertli formaya ısınıyor. Derbide gösterdiği performansla formayı bırakmayan 26 yaşındaki oyuncu, Rize karşısında da etkiliydi. Serbest vuruştan nefis golüyle takımını öne geçiren Deniz, bu sezon ligdeki 2. golünü de deplasmanda attı. İki hafta önce Sivas'ta takımının tek golünü kaydeden başarılı oyuncu, dün etkili oyunuyla dikkat çekti.
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