30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kaf-kaf uçuyor

Kaf-kaf uçuyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Karşıyaka, Ormanspor deplasmanında baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

İNG Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ormanspor'u 86-70 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Kaf-Kaf, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Dj Kennedy 16, Metecan ve Tony Taylor ise 15'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.
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