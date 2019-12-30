30 Aralık 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Kaf-kaf uçuyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Karşıyaka, Ormanspor deplasmanında baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini elde etti.
İNG Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ormanspor'u 86-70 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Kaf-Kaf, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Dj Kennedy 16, Metecan ve Tony Taylor ise 15'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı