Her yerde oynarım

30 Aralık 2019, Pazartesi
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Giriş Tarihi: 30.12.2019
Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.
Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.
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