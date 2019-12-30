Her yerde oynarım

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.