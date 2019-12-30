30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Her yerde oynarım

Her yerde oynarım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.

Rize karşısında sol kanatta görev alan Tolga Ciğerci, takımının joker ismi olarak öne çıktı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli orta saha, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Önemli olan 3 puan. Çok mutluyuz. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım. Benim için önemli olan takıma katkı vermek. Verebiliyorsam benim için gerisi önemli değil. Mutluyum" dedi.
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