30 Aralık 2019, Pazartesi
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Kanarya yine boş geçmedi
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.
Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.
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