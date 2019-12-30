30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya yine boş geçmedi

Kanarya yine boş geçmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.

Sarı-lacıvertlıler, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri sarsmıştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada geçen sezon rakibine 3-0 kaybetmişti. Fenerbahçe dün Deniz Türüç ve Jailson ile 2 gol bulup istatistiğini sürdürüp 3 puana uzanmayı başardı.
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