30 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Eskiler süre almadı

Eskiler süre almadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Çaykur Rize'nin kadrosunda dört eski F.Bahçe'li yer aldı. Yeşil- mavililerde, Kanarya'dan transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Dört isim de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Çaykur Rize'nin kadrosunda dört eski F.Bahçe'li yer aldı. Yeşil- mavililerde, Kanarya'dan transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin maç kadrosunda kendilerine yer buldu. Dört isim de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
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