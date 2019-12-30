Biz şampiyon olacağız
F.Bahçe’nin hocası Ersun Yanal kendileri için kolay bir gece olmadığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı “Futbolun doğrularını yapacağız. Bu sene biz şampiyon olacağız” dedi
Sarı-laciverlilerin Çaykur Rize'yi mağlup ettiği mücadelenin ardından teknik direktör Ersun Yanal iddialı açıklamalarda bulundu. Yanal "Son maçı oynamak zordur. Bizim için kolay bir gece olmadı. İstediğimiz oyunu kabul ettirsek de pozisyon zenginliği olmayan bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı. Yanal, bu sezon forse ettikleri birçok maçı kazanamadıklarını hatırlatıp Rize önünde skora oynayıp skoru aldıklarını belirtti.
HÜCUMDA DAHA İYİ OLMALIYIZ
Ersun Yanal, şöyle konuştu "Rakibin sert oyununu ve saha içinde oyuncularımıza yapılan faulleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyunun ofansif yönünü daha iyi oynayacağımız anlar vardı. Doğruları yapmaya çalışan bir kulübüz. Doğruların içinde futbol doğruları da var. Futbol doğrularını oynayıp en iyi şekilde ligi zirvede kapatmak istiyoruz. Tekrarlıyorum. Biz şampiyon olacağız. Tüm arkadaşlarımız emin."
Ersun Yanal, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 9 maçta da yenilmedi. Deneyimli hoca bu dönemde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son yenilgisini 2007 yılında Manisaspor'un başındayken 3-1'lik sonuçla almıştı.
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