30 Aralık 2019, Pazartesi
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Tribünler tıklım tıklım
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Rizesporlu ve Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Büyük destek verdiler.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadeleye ilgi büyüktü. Karadeniz ekibinin taraftarları bu önemli karşılaşmaya adeta akın etti. 90 dakika boyunca da susmadan takımlarına büyük destek verdiler. Eski oyuncuları Vedat Muriç'e sevgi gösterilerinde bulundular. Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Sarı- lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi oyuncuları çağırdı. Onlar da 1 dakika olsun susmadı.
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