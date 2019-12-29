Yılın son galibiyeti

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Rizespor'u da yenerek hem 2019'lu mutlu bir şekilde kapatmak hem de devreye moralli girmek istiyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

SAHAYA 5 EKSİKLE ÇIKACAK

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak. Eksiklere karşın galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Yanal, "Beşiktaş galibiyetinin anlamını yitirmemesi için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

EMRE BUGÜN SAHADA

Fenerbahçe'nin Çaykur Rize kadrosu açıklanırken geçtiğimiz hafta derbinin kadrosunda yer almayan Emre Belözoğlu, Rize maçının kafilesinde yer aldı. Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayan ve Ersun Yanal ile kavga ettiği iddiaları ortaya atılan Emre'nin bugün takımdaki yerini alması bekleniyor.



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Fenerbahçe ile Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.



EMRE VE VEDAT CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.