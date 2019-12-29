29 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de deplasman korkusu
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
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