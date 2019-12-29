29 Aralık 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de deplasman korkusu

Fenerbahçe'de deplasman korkusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

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