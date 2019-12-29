29 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 34 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile sözleşme yenileme konusunda el sıkıştı
Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Kolarov'un durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 34 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile sözleşme yenileme konusunda el sıkıştı. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile 1 yıllık yeni mukavele yapılacağı ve tarafların bu konuda sözlü olarak anlaştığı kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı