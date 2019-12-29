Fenerbahçe'de Ersun Yanal duyurdu! İşte basın toplantısının tarihi
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson kaydetti. Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısının tarihini açıkladı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek kritik virajda hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal geçtiğimiz haftaki Beşiktaş derbisinden sonra hafta içinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adamdan hafta içinde bir açıklama gelmezken, Rizespor maçından sonra basın toplantısı sözleri Ersun Yanal'a hatırlatıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, galibiyeti değerlendirirken, basın toplantısını ne zaman düzenleyeceğini duyurdu.
İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...
Ersun Yanal: İlk ve son maçları oynamak zordur, böyle bir maçta, oyuncularımızın 17 maçlık periyodu tamamlamak için kolay bir maç değildi. Rakibimize üstünlük sergileyemedik, bazı maçlarda üstünlük kurmamıza rağmen puan alamamıştık. Bugün üstün olmadan galip gelebildik.
Biz şampiyon olacağız, futbolun doğrularını yapıp şampiyon olacağız.
Transfer konularında her zaman hazırız, her zaman bir şeyler olabilir. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz.
AÇIKLAMA AYIN 6'SINDA!
Ersun Yanal: Ayın 6'sında akşam bir açıklama yapacağım.
Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde...
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