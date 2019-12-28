28 Aralık 2019, Cumartesi
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Muhteşem çocuk Ömer!
Giriş Tarihi: 28.12.2019
F.Bahçe U19 takımında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, "2019'un Muhteşem Çocuğu" anketinde yer aldı. Footballtalentscout. net tarafından yayınlanan ankette 40 yetenekli genç bulunuyor. Anket sonunda verilecek oylarla 2019 yılının muhteşem çocuğu belirlenecek.
F.Bahçe U19 takımında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, "2019'un Muhteşem Çocuğu" anketinde yer aldı. Footballtalentscout. net tarafından yayınlanan ankette 40 yetenekli genç bulunuyor. Anket sonunda verilecek oylarla 2019 yılının muhteşem çocuğu belirlenecek. On numara mevkisinde görev yapan 16 yaşındaki Ömer, milli forma ile bugüne kadar 16 gol kaydetti.
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