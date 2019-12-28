28 Aralık 2019, Cumartesi
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Saracoğlu anıldı
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Fenerbahçe, kulübe 16 yıl başkanlık yapan ve döneminde 8 şampiyonluk kazanılan Şükrü Saracoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı. Resmi twitter hesabından ayrıca, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimizin Mehmet Akif Ersoy'u da vefatının 83. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.
Fenerbahçe, kulübe 16 yıl başkanlık yapan ve döneminde 8 şampiyonluk kazanılan Şükrü Saracoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı. Resmi twitter hesabından ayrıca, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimizin Mehmet Akif Ersoy'u da vefatının 83. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.
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