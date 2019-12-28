Saracoğlu anıldı

Fenerbahçe, kulübe 16 yıl başkanlık yapan ve döneminde 8 şampiyonluk kazanılan Şükrü Saracoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı. Resmi twitter hesabından ayrıca, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimizin Mehmet Akif Ersoy'u da vefatının 83. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.

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Fenerbahçe, kulübe 16 yıl başkanlık yapan ve döneminde 8 şampiyonluk kazanılan Şükrü Saracoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı. Resmi twitter hesabından ayrıca, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimizin Mehmet Akif Ersoy'u da vefatının 83. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.