28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

İdmanlar şen şakrak sürüyor

İdmanlar şen şakrak sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2019

F.Bahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

F.Bahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kazanan takım yandaki zafer pozunu verdi. Sarılacivertli takım, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Rize yolculuğuna başlayacak.
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