Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor kafilesi açıklandı! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.
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