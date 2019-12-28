28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor kafilesi açıklandı! Emre Belözoğlu...

F.Bahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 Giriş Tarihi: 28.12.2019

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'nin Rize kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen da kadroda yer aldı.

'de Süper Lig'in 17. haftasında ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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